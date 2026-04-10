Sie fallen nur auf, wenn man genau hinsieht: Schwarze, engmaschige Netze, die an Balkonen zahlreicher Grazer Wohnungen angebracht sind. Werden die Netze häufig von Katzenhaltern verwendet, um ihre Vierbeiner zu schützen, haben die wenig ästhetischen Vorrichtungen häufig einen ganz anderen Nutzen – Schutz vor ungebetenen, gefiederten Gästen. In Ecken und Nischen von Wohnhäusern fühlen sich Tauben besonders wohl, richten sie sich dort ihre Nistplätze ein, können die Tiere allerdings schnell zur gesundheitlichen Gefahr werden.

Vor allem der Kot der Tiere enthält zahlreiche Krankheitserreger, die Bakterien, Pilze und Viren können unter anderem schwere Lungeninfektionen auslösen. Zudem können die Tiere auch die sogenannte Taubenzecke in Wohnräume verschleppen. Werden also Gebäude in der Landeshauptstadt mit Taubennetzen ausgestattet, steckt häufig das Gesundheitsamt der Stadt dahinter. In der Abteilung für Seuchenhygiene und Infektionsschutz wird die Regulierung des Taubenbestands seit Jahren verstärkt verfolgt.

Solche Taubennetze werden notwendig, wenn Taubenbestand nicht schnell genug gemeldet wird © Privat

Probleme mit Tauben schnell melden

Aus diesem Grund greift das Amt der Stadt Graz bei vermehrter Taubenbelastung auch bei privaten Wohnbauten ein. „Tauben sind sehr standorttreu. Wenn sich ein Pärchen einnistet, hat man schnell zehn bis 20 Tauben an einem Standort, wie bei einem Schneeballsystem. In weiterer Folge sorgen sie nicht nur für hygienische Missstände, sondern auch bauliche Schäden an Fassaden“, so Bernd Reisinger, Zuständiger im Gesundheitsamt. Grund ist die im Kot enthaltene Salpetersäure, die ätzend wirkt. Hausverwaltungen und Wohnungsbesitzer werden dann angehalten und verpflichtet, eine geeignete Abwehr zu installieren.

Innerstädtisch habe man die Population gut im Griff, so Bernd Reisinger vom Gesundheitsamt. In den letzten Jahrzehnten konnte die Zahl der Tauben in Graz von 6500 auf ungefähr 3500 Tiere reduziert werden. Damit die Regulierung der Population funktionieren kann, sei man im Gesundheitsamt darauf angewiesen, dass Privatpersonen nistende Taubenpaare so schnell wie möglich melden. „Je rascher man einer Vermehrung entgegenwirkt, desto besser“, so Reisinger. „Wenn man erst nach Monaten eingreift, kann bereits großer Schaden entstanden sein. Die Leute nehmen die Problematik oft nicht ernst.“

Grazer Tauben: 10 Tonnen Kot im Jahr

Nimmt die Population überhand, müssen Maßnahmen wie die Installation von Taubennetzen gesetzt werden, um den Tieren den Lebensraum zu nehmen und sie in weiterer Folge aus der Stadt in die Randbezirke zu verdrängen. Denn: Die Tiere stehen in Österreich unter Schutz, dürfen also nicht einfach vertrieben oder getötet werden. Werden Nistplätze entdeckt, werde versucht, die Jungtiere gemeinsam mit Expertinnen und Experten zu entfernen und umzusiedeln.

Laut Reisinger führe vor allem Ignoranz in der Bevölkerung immer wieder zu Plagen. „Leerstehende Wohnungen, bei denen niemand Nachschau hält, oder ungeeignete Vogelhäuschen, die nicht taubensicher sind, lassen oft Probleme entstehen“, so Reisinger. Das Füttern von Tauben im Stadtgebiet ist grundsätzlich untersagt, das Verbot ist bereits seit 2004 in Kraft. Ein Verstoß kann in einer Anzeige und im Wiederholungsfall in einer Verwaltungsstrafe über 218 Euro enden.

Reisinger appelliert deshalb an die Bevölkerung: „Wir haben ein gutes Netzwerk, aber es ist dennoch wichtig, dass Taubenplagen sofort gemeldet werden. Das Thema betrifft selten eine einzelne Wohnung, sondern schnell gleich zehn bis 15 Haushalte.“ Der Grazer Taubenbestand hinterlässt pro Jahr laut Gesundheitsamt 10 Tonnen Taubenkot – im trockenen Zustand.