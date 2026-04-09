Feueralarm gab es Mittwochmittag am LKH Graz II, Standort Süd: Eine Patientin des Zentrums für Suchtmedizin (ZSM) legte im Zimmer einen Brand. Die Frau erlitt schwere Verbrennungen und wird seither auf der Uniklinik behandelt. Das Motiv ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Dem Personal und der Betriebsfeuerwehr gelang es, ein Ausbreiten der Flammen zu verhindern. Patienten wurden evakuiert. „Neun Mitarbeiter und drei Patienten werden hinsichtlich einer möglichen Rauchgasvergiftung weiter versorgt und beobachtet“, teilte ein Spitalssprecher mit.

Der betroffene Bereich ist seit dem Brand geschlossen, es wurden aber „Maßnahmen zur raschen Wiederinbetriebnahme“ am ZSM getroffen.