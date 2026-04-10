Körbe aus verschiedenen Materialien waren früher aus dem bäuerlichen Alltag nicht wegzudenken. Sie fanden zum Sammeln, Tragen und Aufbewahren Verwendung. Während Weidenkörbe geflochten werden, werden die Strohkörbe – meist aus Roggenstroh und gespaltenen und gehobelten Weiden – genäht. Mit den Jahrzehnten beherrschten immer weniger aktive Korbmacher diese Flecht- und Nähkunst, das Handwerk war vom Aussterben bedroht.

Karl Lenz hat 1998 die erste Runde der Korbmacher in der Gemeinde Stainz bei Straden ins Leben gerufen. Das Interesse dafür war schnell da, sodass im Laufe der Jahre auch in Gniebing-Weißenbach und Frutten-Gießelsdorf regelmäßige Treffen organisiert und Korbmacherrunden gegründet wurden. Sie bestehen auch heute. „Durchschnittlich 30 Leute nehmen daran teil, über 200 Menschen haben das Korbmachen inzwischen erlernt“, freut sich Lenz.

Stroh wird von Hand geerntet

Die Weidenruten werden ab Mitte November gesammelt. Das Nähen von Strohkörben braucht etwas mehr Vorbereitungsarbeit. Das Roggenstroh wird von Hand geerntet, auch die Weiden müssen mit speziellen Werkzeugen gestaltet und gehobelt werden. Erst dann kann mit dem Nähen begonnen werden.

Die Hochsaison für das Korbmachen ist gerade zu Ende gegangen, sie dauert von Jänner bis März. Zu den wöchentlichen Treffen sind alle Interessierten eingeladen, um von erfahrenen Kunsthandwerkern zu lernen. Die Handwerkstechnik ist seit 2013 als Immaterielles Kulturerbe von der UNESCO anerkannt.

Die älteste bildliche Darstellung in der Steiermark, die einen Korb zeigt, findet sich übrigens in der Johanniskapelle in Pürgg und stammt aus dem 12. Jahrhundert. Die Kunst des Flechtens beherrschen die Menschen aber schon seit der Jungsteinzeit, wie Funde beweisen. In der Südoststeiermark hat sich jedenfalls ein großer Variantenreichtum der Flechtkunst erhalten.