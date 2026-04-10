Es geht nicht allein um regelmäßige Proben und das richtige Spielen der Noten – daran lässt Landeskapellmeister Peter Mayerhofer keinen Zweifel. Der Weg zu einem Wettbewerb ist für eine Blasmusikkapelle ein intensiver Prozess, der musikalisch, organisatorisch und menschlich fordert. Im Fokus steht die gründliche Auseinandersetzung mit der Literatur um das Erarbeiten jedes Details. Wichtig ist eine klare Vorstellung vom Endprodukt: „Wohin soll die Reise gehen? Welche Klangvorstellung verfolgt das Orchester?“, nennt Mayerhofer wesentliche Fragen. Dafür braucht es einen strukturierten Probenplan, Motivation und Teamgeist. „Die Konzertwertung wird zum echten Gemeinschaftsprojekt“, so der Profi. Gleichzeitig gilt es, professionelle Musiker weder zu unterfordern noch Amateuermusiker zu überfordern.

Der Österreichische Blasmusikverband verfolgt mit den Wettbewerben mehrere Ziele: qualitativ hochwertige Literatur verbreiten, die Leistungsfähigkeit heimischer Blasorchester öffentlich präsentieren und die musikalisch-künstlerische Weiterentwicklung vorantreiben. Beim Landeswettbewerb am 11. April in Krieglach wird nicht nur ein Vergleich ermöglicht, sondern auch das beste Blasorchester der Leistungsstufe D ermittelt, das sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. Dieser findet heuer im November in Schladming statt. „In dieser hohen Leistungsstufe ist die Anzahl der Kapellen bereits überschaubar – von insgesamt rund 380 steirischen Kapellen spielen rund 20 auf diesem Niveau“, erzählt Mayerhofer, der beim Bewerb den Juryvorsitz innehat.

Auch die Musikkapelle Krieglach tritt beim Wettbewerb vor die Jury © MK Krieglach

Landeswettbewerb: Fünf Kapellen gehen ins Rennen

Der Jury stellen sich beim Landeswettbewerb dieses Mal die Musikkapelle voestalpine Roseggerheimat Krieglach, der Musikverein Allerheiligen-Mürzhofen, der Musikverein Marktkapelle Wildon, die Musikkapelle Pöllau und die Musikkapelle Groß St. Florian. Am Programm stehen das Pflichtstück „Lake of the Moon“ von Kevin Houben, der Pflichtchoral „A Choral for a Solemn Occasion“ von Marc van Delft sowie ein frei wählbares Stück aus Stufe D oder höher. Bewertet werden die Leistungen von einer hochkarätigen Jury: dem niederösterreichischen Landeskapellmeister Gerhard Forman, Gregor Kovačič – seines Zeichens Dirigent des Salzburger Landesblasorchesters und der Kammerharmonie Salzburg – sowie Helmut Schmid, der seit 2021 Bundeskapellmeister ist.

In der intensiven Vorbereitungszeit für den Landeswettbewerb seit Jänner stand für die Musikkapelle Groß St. Florian unter der Leitung von Kapellmeister Gerald Oswald die Freude daran, sich gemeinsam musikalisch weiterzuentwickeln, im Mittelpunkt. „Der gesellschaftliche Aspekt durfte durch die intensiven Proben aber innerhalb des Vereins nicht zu kurz kommen“, betont Oswald, „Ziel war es, uns neben den traditionellen Ausrückungen in der Gemeinde sowie bei Auftritten und Konzerten auch einer besonderen Herausforderung zu stellen. Und als Kapellmeister war es mir wichtig, ein starkes Wir-Gefühl zu entwickeln.“ Für die einzelnen Instrumentenregister wurden zudem Workshops mit namhaften Dozenten organisiert. Mayerhofer: „Am Ende zählt nicht nur das Ergebnis, sondern der Weg dorthin: die gemeinsame Arbeit, die Entwicklung und die Begeisterung für die Musik.“