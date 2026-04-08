Die Schulsozialarbeit als Feuerlöscher an steirischen Schulen war in den letzten Wochen in aller Munde. Nun hat die Landesregierung ihre Arbeit langfristig abgesichert. Bis Dezember 2031 wird die Schulsozialarbeit mit 28 Millionen Euro gesichert. Das entspricht den aktuell bestehenden Unterstützungen für 170 Schulen sowie 83.993 Leistungsstunden jährlich.

„Schulsozialarbeit ist weit mehr als ein ergänzendes Angebot – sie ist ein unverzichtbarer Bestandteil des psychosozialen Unterstützungssystems an unseren Schulen. Sie greift dort, wo Belastungen frühzeitig sichtbar werden, stärkt Kinder und Jugendliche in schwierigen Lebenslagen und trägt wesentlich zu Chancengerechtigkeit und gelingendem Schulerfolg bei“, lässt Landesrat Stefan Hermann in einer Aussendung wissen.

„Diese 28 Millionen Euro sind eine Investition in die Zukunft unserer Kinder und ein Bekenntnis dazu, dass Bildung mehr ist als Wissensvermittlung“, pflichtet Detlev Eisel-Eiselsberg bei.

Bund finanziert zusätzliche Stunden für Schulsozialarbeit

Damit man auch auf regionale Gegebenheiten Rücksicht nehmen kann, werden die Leistungen in den 13 Bezirken ausgeschrieben. Ein zentrales Ziel sei die Sicherstellung von Kontinuität, um unmittelbare Beziehungsarbeit zwischen den Schulsozialarbeiterinnen und den Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen.

Knochenjob mit wenig Ressourcen und vielen zweiten Chancen

Wie wichtig die Schulsozialarbeit ist, hat sich auch in der Serie der Kleinen Zeitung in den letzten Tagen gezeigt. Viele Lehrerinnen und Lehrer erzählen, dass der Alltag ohne Schulsozialarbeiter undenkbar wäre. Auch eine Schulsozialarbeiterin aus einer Brennpunktschule in Graz, hat über ihren Berufsalltag erzählt. Ihre Schilderungen reichen von Mädchengruppen, die sich zu Schlägereien treffen bis zu Schülern die im Gefängnis landen.

Leicht ist ihr Job nicht und vor allem mit endlosen zweiten Chancen verbunden. Zudem spricht sie auch über fehlende Ressourcen und darüber, dass die Schulsozialarbeit schon lange nicht mehr als Rauchmelder fungieren kann, sondern immer mehr zum Feuerlöscher wird. Umso schöner ist es für sie aber, zu sehen, dass die Beziehungsarbeit und die viele aufgebrachte Geduld Früchte trägt.

Bund stellt weitere Stunden zur Verfügung

Mit den Stunden die, das Land nun absichert sind aber noch nicht alle Stunden, die für die Sozialarbeit an Schulen zur Verfügung stehen ausgeschöpft sind. Die Stunden, die der Bund finanziert kommen hier noch oben drauf.