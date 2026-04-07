Gute Nachrichten gibt es nach den Osterfeiertagen von der steirischen Polizei. Erstmals seit Jahren gab es in der Steiermark über die Feiertage keinen Verkehrstoten. Zudem wurden weniger Unfälle verzeichnet. Kleiner Dämpfer: Der Alkoholeinfluss blieb auch heuer ein großes Risiko und führte zu mehreren schweren Unfällen.

Aber von vorne: In der Steiermark kam es während der Osterfeiertage zu 56 Unfällen. 61 Personen wurden dabei verletzt. Ein leichter Rückgang, denn im Vorjahr waren es noch 61 Unfälle mit 69 Verletzten. Ebenfalls zurückgegangen ist die Zahl der Geschwindigkeitsübertretungen. 4886 wurden heuer verzeichnet, 2025 waren es noch 5557.

19 Führerscheinabnahmen über Ostern

Ebenfalls rückläufig, allerdings immer noch hoch ist die Zahl der Alkoholanzeigen. Rund 44 Mal wurde die Polizei hier aktiv, 2025 waren es noch 60 Anzeigen. Ebenso wurden heuer 19 Führerscheine von Beamten abgenommen, um zehn weniger als im Vorjahr.

Die Polizei mahnt trotz der rückläufigen Zahlen zur Vorsicht. Denn: Bei einem Auffahrunfall auf der B67 bei Gratkorn wurden mehrere Personen verletzt, darunter auch Kinder. Hinweise auf eine Alkoholisierung der 31-jährigen Pkw-Lenkerin bestätigten sich.

Mehrere schwere Unfälle unter Alkoholeinfluss

In Graz wurde ein Motorradlenker bei einer Frontalkollision schwer verletzt, der 30-jährige Pkw-Lenker war ebenfalls alkoholisiert. Im Bezirk Leoben entzog sich ein Motorradlenker einer Kontrolle und gefährdete bei seiner Flucht, unter anderem durch eine Osterspeisensegnung, mehrere Personen. Zudem verursachte ein alkoholisierter Pkw-Lenker auf der A9 bei Gratkorn einen Unfall mit Fahrerflucht und beschädigte weitere Fahrzeuge.