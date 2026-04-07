Kommen wir da noch raus und wenn ja wie? Die Schulen in der Steiermark kennen viele Probleme, verursacht von einer Minderheit, jedoch spürbar für die Allgemeinheit. Wiederholt sprechen Lehrerinnen und Lehrer davon, dass Eltern die Kindererziehung auf die Schulen ablagern. In den Klassenräumen steigt zudem die Gewalt – Suspendierungszahlen nehmen zu. Niemand treffen diese Entwicklungen unmittelbarer als die Schülerinnen und Schüler, niemand spürt sie deutlicher. Elisabeth Baumgartner, Landesgeschäftsführerin der Schülerunion, sagt: „Ja, das Eskalationsniveau steigt, wir sehen, dass Schule immer öfter zum Ort wird, wo sich Gewalt entlädt, wo es zu Vandalismus kommt, wo verbale Streitereien schnell in Handgemengen enden.“

Fragt man Baumgartner nach Lösungen, sprudelt es aus ihr heraus. Die Antwort auf die Problemstelle, sie scheint auf der Hand zu liegen. „Kein Ort kann besser die Präventionsarbeit leisten, als die Schule.“ Wie? Vor allem durch mehr Personal. Schulpsychologen, Schulsozialarbeiter und Vertrauenslehrer – alle braucht es, alle müssen mitziehen, um etwas zu drehen. Baumgartner ist mit ihrer Meinung nicht allein. In Wahrheit sehen in mehr Personal viele Schlüsselspieler von Elternvertretern über Lehrgewerkschaften bis hin zur Bildungsdirektion den Schlüssel zur Problemlösung.

Die Lösung liegt auf der Hand, oder?

Auch die Politik verwehrt sich davor nicht, im Gegenteil. Das Bildungsministerium von Christoph Wiederkehr weist stolz auf 140 geschaffene Planstellen für die Schulpsychologie und 65 für die Schulsozialarbeit hin, wenn man sie fragt, wie sie dem Problem „Gewalt an Schulen“ Herr werden.

Niemand weiß aber besser über den Nutzen von Schulsozialarbeitern Bescheid als Schulsozialarbeiter selbst. Eine von ihnen spricht mit der Kleinen Zeitung, will ihren Namen und jenen ihrer Schule nicht in der Zeitung lesen. Ihr Einsatzort: Eine Brennpunktschule, ihr Alltag: herausfordernd.. Sie erzählt von Mädchengruppen, die sich zu Schlägereien treffen und Schülern, die im Gefängnis landen. Ist die Frau, die all das erzählt, wirklich die Lösung, für die sie alle halten?

Ihre Erzählungen zeigen: Zum Teil, ja. Die Schulsozialarbeiterin benennt nämlich nicht nur das Problem, sondern erkennt auch seine Ursachen. Die meisten Kinder bringen schwere Fluchtgeschichten mit. Sie haben gelernt, Konflikte mit Fäusten zu lösen. Als Überlebensstrategie. Umso schöner sind für sie die Momente, in denen sie merkt, dass sich bei den Kindern etwas bewegt. Der Weg dorthin ist aber ein echter Knochenjob, mit vielen zweiten Chancen. Als Schulsozialarbeiterin baut man auf die menschliche Komponente, holt die Kinder ab, fängt immer und immer wieder von vorne an – das hat Erfolg. Wie wichtig Schulsozialarbeiter sind, bestätigt auch eine Lehrerin einer Mittelschule in der Obersteiermark. „Ohne die Sozialarbeit könnte unser Schulalltag gar nicht mehr existieren“, erzählt sie. In ihrer Schule braucht es nämlich besonders viel Unterstützung. „Viele Eltern schieben die komplette Erziehungsarbeit auf uns ab. Es gibt kaum ein Kind, das nicht mit einem schweren Rucksack in die Schule kommt – egal ob das Gewalt oder Desinteresse zu Hause ist“, erzählt sie.

Woran scheitert es?

Wieso also ist das Land nicht mit Schulsozialarbeitern überschwemmt? Aus dem Büro von Bildungslandesrat Stefan Hermann heißt es: An Standorten, wo Schulsozialarbeiter bereits tätig sind, sehen wir aber gute Ergebnisse, weshalb wir natürlich einen Ausbau anstreben.“ Das Problem: Es fehlt am Budget. Ohne Gelder des Bundes wäre das Vorhaben nicht umsetzbar.

Im Normalfall sollen Schulsozialarbeiter so etwas wie Brandmelder sein, die Probleme erkennen, bevor sie eskalieren. In der Praxis ist das fast unmöglich. „Ich mache den Job von mindestens zwei, wenn nicht drei Personen. Wir sind alle am Limit, sowohl die Lehrer als auch die Schulsozialarbeiter, es fehlt an allem. Wir sind schon lange zum Feuerlöscher geworden.“, sagt die Schulsozialarbeiterin.

Lehrer mit Plädoyer für Gesamtschule

Was also tun, wenn es brennt und der Feuerlöscher bereits ausgelastet ist? Die Antwort: Die Schülerinnen und Schüler suspendieren. Ab Herbst wird bundesweit eine Suspendierungsbegleitung Pflicht. Kinder, die aus der Klasse fliegen, haben dann nicht frei, sondern werden aufgefangen. Denn bisher wäre laut Isabel Böge, Leiterin der Kinder- und Jugendpsychiatrie am LKH Graz, eine Suspendierung eine Art Belohnung: „Das Kind wird vielleicht sogar sagen, cool, ich muss nur schlagen, damit ich nicht zur Schule gehen muss“. Das ändert sich mit der Suspendierungbegleitung, auch zur Freude von Karin Wachswender, Landeselternvertreterin. Sie sagt: Suspendierungen müssen eine Schutzmaßnahme sein, keine Strafe. Die Begleitung würde helfen, dass man die Kinder wieder koordiniert in den Schulalltag eingliedern kann und ihnen nicht das Gefühl einer Ausgrenzung vermittelt. Verweigern Eltern die Suspendierungsbegleitung drohen ihnen Verwaltungsstrafen in Höhe von 150 bis 800 Euro.

Isabel Böge © Lkh-univ. Klinikum Graz/mwiesner

Maßnahmen und Konzepte, die helfen sollen, gibt es mittlerweile genug. Das sehen auch Lehrerinnen und Lehrer so. „Es gibt eine Unmenge an Institutionen, von denen wir Hilfe bekommen, aber sich da zurechtzufinden ist schon fast eine eigene Wissenschaft“, sagt Martin Grasser, der in den letzten Jahrzehnten an unterschiedlichen Schulen und Schultypen in der Steiermark gearbeitet hat. Um das Problem aber an der Wurzel zu packen, wünscht er sich eine Gesamtschule, die „Kinder nicht so schnell in einen Mechanismus der Selektion bringt und Lehrern mehr Zeit gibt, die Grundlagen zu legen.“ Grasser ist nämlich überzeugt: Wenn man ein Kind zum richtigen Zeitpunkt abholt, ist viel gewonnen.