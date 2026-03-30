Links oder rechts? Für Mechelens liberalen Bürgermeister Bart Somers ist im Umgang mit Migration Ideologie ein Irrweg: „Die Rechten brandmarken Migranten als Schuldige, die Linken sehen sie immer als Opfer.“ Will man eine Vielvölkerstadt gestalten, „darf man nicht in ‚Communities‘ denken. Alle sind Bürger der Stadt, alle gleich zu behandeln, alle sollen zu Erfolg und Zusammenleben beitragen.“

In Belgiens 90.000-Seelen-Stadt Mechelen leben Menschen aus rund 140 Ländern, 38 Prozent haben Migrationsgeschichte, jedes zweite Kind Vorfahren im Ausland. In den 1990ern war es die drittgefährlichste, dreckigste Stadt Belgiens. Heute ist es die sicherste des Landes, eine saubere und florierende Stadt, erzählt Somers stolz. Seit 25 Jahren ist er der Bürgermeister. Sein Rezept hat er der Kleinen Zeitung an der Uni Graz erzählt, wo er jüngst auf Einladung der Antidiskrimierungsstelle referiert hat.

Mechelens Innenstadt ist heute ein Schmuckkästchen © Luoxi via imago-images.de

An erster Stelle muss die Sicherheit in der Stadt stehen

Wie hat er also in der Chaos-City seit 2001 aufgeräumt? Es sind vier Ziele, die man auch in jeder anderen Stadt verfolgen müsse: „Zuerst muss man für Sicherheit sorgen. Tut das Politik nicht, wenden sich die Menschen Extremisten zu. Ich bin ein Liberaler, aber ich habe in der Stadt jede Menge Überwachungskameras installiert.“ Der Stadtchef hat auch die Polizei personell massiv verstärkt und sie Präsenz zeigen lassen. Dann müsse man für Sauberkeit, nachts für gute Beleuchtung sorgen, in die Qualität des öffentlichen Raums investieren. „Gerade auch dort, wo hohe Konzentrationen an Zuwanderern leben. Sind die Viertel attraktiv, kommt auch der Mittelstand zurück.“ Ein erster Schritt, um die Segregation zu durchbrechen. Gleichzeitig brauche es massive Anstrengungen der Inklusion. Zuwanderer müssen die Sprache lernen können.

Stadtchef Somers bestes Wahlergebnis lag bei 49 Prozent, zuletzt hatte er immer noch 39 Prozent © Bernd Hecke

Zivilbevölkerung trägt auch Verantwortung fürs Zusammenleben

Für all das brauche es Kraft und Kreativität, Strenge und Konsequenz, Nulltoleranz gegenüber jungen Radaubrüdern und Kleinkriminellen. Aber zunächst gibt man ihnen immer die Chance, auf den rechten Weg zu kommen. Hilfe bei Qualifizierung und Jobsuche, solange sich die Betreffenden um Besserung bemühen. „Wir binden auch Eltern, die Zivilbevölkerung ein, stellen in den Ferien Studierende an, die bei den Spielplätzen darauf achten, dass es keine Raufereien und Vandalismus gibt. Die kommen selbst aus den Vierteln und kennen alle“, sagt Somers. Er hat auch Vätergruppen initiiert, ihnen einen Treffpunkt zum Teetrinken gegeben: „Dafür haben sie in Straßen und Parks geschaut, dass sich ihre Söhne ordentlich benehmen, von deren Übeltaten wir ihnen erzählt haben.“ Und so sind Dealer-Probleme familiär gelöst worden.

2024 ist das „Dealer-Paradies“ Grazer Volksgarten einmal mehr zur Schutzzone erklärt worden © Klz / Stefan Pajman

Die Durchmischung der Nationalitäten in den Vierteln erleichterte auch die Durchmischung in den Schulen: „Wir haben versucht, immer mehrere belgische Familien gemeinsam dazu zu motivieren, dass sie ihre Kinder an Schulen mit hohem Migrationsanteil geben – und dann massiv in die Qualität dieser Standorte investiert.“ Im Gegenzug hat man auch Zuwandererfamilien motiviert, ihren Nachwuchs an elitäre Schulen anzumelden.

Neuankömmlinge bekommen einen Buddy zur Seite gestellt, der ihnen zur Seite steht beim Erlernen der Sprache. Auch hier durchbricht man frühzeitig eine Segregation. Ein Prozent der Gemeindewohnungen geht auch befristet an heimische Besserverdiener, die sich im Gegenzug im Grätzel dann für die Allgemeinheit engagieren.

Und auch mit kleinem Alltagsärger räumt Somers mit Kreativität auf. Als Burschen mit gemieteten Boliden durch die Stadt rasten, griff er im Einvernehmen mit dem Staatsanwalt auf ein Gesetz zurück, dass die Beschlagnahmung gefährlicher Gegenstände (Messer, Pistolen) ermöglicht. Die Protz-Autos waren gefährlich, wurden beschlagnahmt, die Burschen mussten dem Autoverleih wochenlang die Miete zahlen. Der Spuk war schnell vorbei.

Tradition ist keine Wand zum Abschotten

Bei der Integration braucht es beide Seiten, ist der Bürgermeister überzeugt, auch jene, die zuerst da waren, müssen sich bewegen: „Tradition ist keine Wand, mit der wir uns abschotten, es soll eine Brücke fürs Zusammenleben sein. Oder anders gesagt: Tradition ist nicht die Anbetung der Asche, sondern die Weitergabe des Feuers.“ Sozialromantik ist Mechelens Bürgermeister fremd, die Empathie für alle Bürger seiner Stadt ist bei aller Strenge Programm. Und in einem ist er offen: „Das alles ist harte Arbeit!“