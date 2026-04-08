Als der Vorwurf aufkam, fiel die Angestellte aus allen Wolken. Stand doch ihr 25-jähriges Dienstjubiläum an: „Kurz davor hat mir mein Chef noch geschrieben, dass ich eine treue, loyale, langjährige Mitarbeiterin bin. Und plötzlich wurde ich in sein Büro zitiert, ich rechnete da nicht mit einer Entlassung“, schildert die Optikerin ihre Sicht der Dinge.

Anders sieht es Staatsanwalt Matthias Kaltenböck, für ihn stellt sich die Sachlage im Prozess „relativ simpel dar. Schon 2013 hat die Angeklagte beschlossen, ein kleines Stück des Kuchens abzubekommen und Geld der Firma für sich zu behalten“. Eine Brille pro Monat habe die Kärntnerin zwar bar kassiert, aber am Beleg vermerkt, dass die Kunden erst später überweisen werden. Aus später wurde nie – insgesamt sollen so über die Jahre 60.000 Euro in die Taschen der Frau geflossen sein. Ergibt: Untreue.

„Andere waren in Geldnot“

„Kein Fehlverhalten“ erkennt der Verteidiger, beim Kassensystem könne ohnehin jeder Angestellte das Kürzel eines anderen Mitarbeiters eingeben. „Es gibt andere Mitarbeiter, die in finanzieller Notlage waren und Geld benötigten, nicht die Angeklagte.“

Verdächtig: Die Optikerin erzählte ihrem Chef nach Aufkommen des Verdachts, dass sie alles mitgeschrieben habe und alles zurückzahlen wolle. „Das wäre ein Schuldeingeständnis“, findet Richter Martin Heissenberger am Grazer Straflandesgericht. „Das habe ich so nie gesagt“, hält die Kärntnerin entgegen.

Aufgrund der kleinen Beträge, ist der Firma der enorme Schaden lange nicht aufgefallen. Länger wird auch der Prozess dauern. Aufgrund der leugnenden Verantwortung der Angeklagten wurde ein Sachverständigen-Gutachten zur Buchhaltung und die Einvernahme aller anklagegegenständlichen Kunden beantragt.