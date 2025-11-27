Es ist ein „außergewöhnlicher Fall“, erklärt Fritz Grunding, Sprecher der Landespolizeidirektion Steiermark am Donnerstagnachmittag zur verzweifelten Suche der vermissten Stefanie P. aus Graz. Die Visagistin und Influencerin war am Sonntag als abgängig gemeldet worden. Zuletzt dürfte sie nahe ihrer Wohnung in Graz-Geidorf gesehen worden sein.

Die Ermittler gehen von einer Gewalttat aus, als Tatverdächtiger wurde bekanntlich der 31-jährige Ex-Freund der Gesuchten von der slowenischen Polizei verhaftet. Er hatte zuvor sein Auto auf einem Casino-Parkplatz nahe Maribor mutmaßlich in Brand gesetzt: „Bei einem Brand werden normalerweise nicht alle Spuren zerstört“, so der Polizeisprecher. Dennoch gab es keine Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Stefanie P. aus Graz. Für den gebürtigen Slowenen, der in der Steiermark lebt, gilt bei allen Vorwürfen die Unschuldsvermutung.

Verdächtiger im Fall Stefanie P. schweigt zu Vorwürfen

Klar bleibt für die steirische Polizei: „Der Verdächtige soll mit dem Verschwinden der vermissten Person in Zusammenhang stehen“, betont Grundnig. Zwei weitere Familienmitglieder, offenbar Stiefvater und Bruder des 31-jährigen Slowenen, wurden in Graz festgenommen und befragt. Sie sitzen mittlerweile in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein und machten laut Mitteilung der Polizei vom Donnerstagabend bisher keine Angaben zum Fall.

Das gilt auch für den Hauptverdächtigen: „Er bewahrt gegenüber den slowenischen Kollegen Stillschweigen“, so Grundig. Er bestätigt aber erstmals, dass es Hinweise gibt, wonach der 31-Jährige in den letzten Tagen Familienkontakte nach Slowenien gehabt haben dürfte.

Wo ist Stefanie P.? Suche nach Influencerin geht weiter

Die steirischen Ermittler hoffen indes auf eine baldige Auslieferung des Verdächtigen, die von den slowenischen Behörden in Aussicht gestellt wurde. Gesetzliche Fristen müssen im Nachbarland aber noch eingehalten werden. Die Suche nach Stefanie P. ging in Slowenien auch am Donnerstag weiter – bisher blieb sie ohne Ergebnis.

Wo sich die 32-jährige Steirerin befindet, ist derzeit völlig unklar. Die Suche geht weiter, jede Polizeistelle nimmt nach wie vor Hinweise entgegen. Bisherige Informationen werden derzeit sukzessive abgearbeitet, erklärte die Polizei am Abend.