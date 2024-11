„Ja, meine letzte Harley habe ich mir sogar in Graz gekauft“, bekennt sich der bayerische TV-Star zu seiner heimlichen Liebe zur Stadt an der Mur. In Deutschland war das Trike (ein Dreiradler-Motorrad) nicht lieferbar, also ging der Harley-Davidson-Mann auf ein Steak zu seinem Freund Alexander Dieber, der den Biker-Shop Clocktower in der Kärntner Straße führt, und hat dort zugeschlagen. Den Weg in die steirische Landeshauptstadt hat er zunächst dank eines anderen Freundes gefunden. Mit dem Grazer Kardiologen Peter Oberwalder hat Fierek auf der Harley-Davidson-Charity-Tour Kurs auf die Landeshauptstadt genommen. Und er hat diese „echte Kulturstadt“ gleich ins Herz geschlossen. Staunend war er zu Gast in Helmut Markos Schloßberg-Hotel, das ja mit den Kunstwerken in den Gängen einer Galerie gleiche. Und im Schloßberg-Restaurant hat er die steirischen Weine genossen, Bier ist nämlich nicht die Leidenschaft dieses Bayern.