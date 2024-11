Im Juli des Vorjahres ist der Grazer Armenpfarrer Wolfgang Pucher gestorben, trotzdem war er an diesem Montag der – einzige – Zeuge in einem Betrugsverfahren am Straflandesgericht Graz. Einer Grazerin (53) wird von der Staatsanwaltschaft vorgeworfen, dem Pfarrer mit falschen Angaben mehrere Darlehen herausgelockt zu haben.