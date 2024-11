„Dauergast“ in den Charts, mehr als 20 Millionen Streams auf Spotify & Co. und weltweit in „Hitradios“ zu hören (und auf Antenne Steiermark sowieso): Anna-Sophie aus Kitzeck im Sausal stellt seit 2020 die heimische Pop-Szene mit geballter Frauen-Power auf den Kopf. Trotzdem nimmt sich die 23-Jährige nun Zeit und stellt sich in den Dienst der guten Sache. Bei der Herzenswunsch-Aktion der Kleinen Zeitung zugunsten der Aktion „Steirer helfen Steirern“ kann man ein Wohnzimmer-Konzert mit Anna-Sophie ersteigern.

Die Auktion endet am 27. November. Das Konzert für bis zu zehn Personen findet nach Vereinbarung mit der Künstlerin 2025 statt.