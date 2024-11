In einer Videoserie begleitet Kleine-Zeitung-Redakteurin Simone Rendl die Spitzenkandidatinnen und -kandidaten für die steirische Landtagswahl auf Spaziergängen an Orten, wo ihre Wurzeln sind oder sie sich besonders wohlfühlen.

In Teil sechs geht es für KPÖ-Spitzenkandidatin Claudia Klimt-Weithaler zurück zu ihren Wurzeln ins Murtal, wo sie im Landhaus Wilhelmer über Erinnerungen an den Fußballverein ihres Vaters und ihre Vergangenheit als Pädagogin teilt und über gemeinsame Yogastunden mit ihren Töchtern spricht.