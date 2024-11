Jetzt ist auch der Standort offiziell: In der Leechgasse 21, in unmittelbarer Nähe der Universität Graz, entsteht der Standort für das Cori-Institut für Forschung zum Thema Stoffwechsel. Dieses Institut wird in Kooperation der drei Grazer Universitäten (Uni Graz, TU Graz und Med Uni Graz) mit der Österreichischen Akademie der Wissenschaften betrieben. Das ehemalige Vianova-Gebäude, zuletzt Allnex, wird nun für die Forscherinnen und Forscher umgebaut. 4000 Quadratmeter werden ihnen dann zur Verfügung stehen. Die Hälfte ist für Labors vorgesehen, die andere Hälfte für Büros, Sozialräume etc. Die Fertigstellung ist für 2027 geplant.