Es sind wichtige Ereignisse für das Selbstverständnis einer Hochschule: Die Inauguration, als festliche Amtseinführung eines Rektors, das „Hochamt des Hochschulsektors“, wie Moderator Mathias Pascottini launig anmerkte. An der FH Joanneum in Graz fand am Dienstagnachmittag diese Festfeier statt, und im Mittelpunkt standen zwei Frauen: Rektorin Corinna Engelhardt-Nowitzki und ihre Stellvertreterin Martina König. Erstmals gibt es an dieser Hochschule, die seit knapp 30 Jahren existiert, eine weibliche Doppelspitze. Weiterhin kaufmännischer Geschäftsführer ist Martin Payer.