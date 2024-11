Väter im Streit: Volksschulfest endete mit Biss und tiefer Fleischwunde

Beim Zeltabbau eskalierte in Graz der Streit unter zwei Erwachsenen. Wegen gegenseitiger Körperverletzung wurden Streithähne angezeigt. Staatsanwalt regte nun diversionelles Vorgehen in Form eines Tatausgleichs an.