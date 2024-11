Es ist die Frage, die Andreas Schopper seit einigen Wochen ständig gestellt bekommt: Was ist los mit der Luftqualität in Graz? „Ja, wir sind deshalb zuletzt sehr häufig angerufen worden“, sagt der Leiter des Referats für Luftreinhaltung in der Steiermark. Der Grund: Zumindest auf den Apple-Smartphones weist die vorinstallierte Wetter-App für den eigenen Standort im Raum Graz seit Tagen „schlechte“ (Stufe 4 von 5), teils sogar „sehr schlechte“ (Stufe 5) Luftqualität aus. „Warum berichtet niemand darüber, dass die Luftqualität in Graz seit Tagen im extrem schlechten roten Bereich ist?“, fragt etwa eine Leserin in der Redaktion der Kleinen Zeitung an.