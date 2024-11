Suizidalität ist in der Gesellschaft dauerhaft präsent, so auch beim Präventionskongress in Graz. Dennoch ist es immer noch ein Tabuthema. Zwar wird in den letzten Jahren offener über das Thema gesprochen, allerdings steigen die Zahlen von Vorstellungen in Kliniken aufgrund von akuten Krisen und Suizidalität an – auch bei Kindern und Jugendlichen. „Die Vorstellungen bei Kliniken haben sich in den letzten Jahren stark gestiegen“, sagt Psychologin Simone Friesacher von GO-ON-Suizidprävention Steiermark. Umso mehr braucht es Wachsamkeit, Hilfsangebote und die Verantwortungsübernahme von Erwachsenen, um Kinder und Jugendliche gut zu unterstützen.