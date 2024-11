Dass die Landtagswahl unweigerlich näher kommt, merkt man auch an der steigenden Frequenz von Medienterminen und Pressekonferenzen. Zu einer solchen hat am Dienstag Spitzenkandidatin und Klubobfrau der steirischen Grünen, Sandra Krautwaschl geladen. Sie hat sich bundespolitische Unterstützung in Form von Gesundheitsminister Johannes Rauch geholt. Vorrangiges Thema war das vielfach diskutierte Leitspital, das in Stainach gebaut werden soll. Krautwaschl will eher kein neues Spital auf der grünen Wiese sehen, sondern plädiert für einen Ausbau des bestehenden Standorts Rottenmanns. Dafür solle von Seiten der Landesregierung endlich eine Machbarkeitsstudie in die Wege geleitet werden.