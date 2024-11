Kalsdorf ist an diesem Morgen in Watte gepackt. Aus dem Nebel, der den Verlauf der B 67 durchs Ortszentrum wie ein Geheimnis hütet, schälen sich in Reihen Scheinwerferpaare, rauschen vorbei an den Fronten der Geschäfte und Wohnhäuser, um schließlich wieder im Dunst zu verschwinden. Durch die Fenster ihres Café Peci‘s hat Renate Schweighofer direkten Blick auf den Morgenverkehr. „Es ist für jeden hier ein Wahnsinn“, sagt sie und zuckt mit den Schultern. „Ich weiß nicht, warum sie die Autobahn nicht endlich ausbauen.“