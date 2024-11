Etwas zuzugeben fällt der Pensionistin schwer. Immerhin steht sie vor Gericht dazu, betrunken gewesen zu sein. „Aber ich hab nur 0,65 g‘habt“, sagt sie. Die Richterin korrigiert: „Die 0,65 sind nur der Atemalkoholgehalt in Milligramm auf den Liter, das müssen Sie mal zwei rechnen. Sie hatten also 1,3 Promille.“ – „Ich vertrag‘ schon was ...“ Nicht ganz vertragen hat die Pensionistin einen Kirtag-Besuch, „da hat sich viel aufgestaut“. Ein Polizist schildert, welche Laus der Frau über den Weg lief: „Sie ärgerte sich, dass so viel Security und Polizei notwendig ist. Sie meinte, ob wir die Leute denn nicht gleich aufs Klo begleiten wollen.“