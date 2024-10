Polizisten stoppten Sonntagabend kurz nach 20.15 Uhr einen Geisterfahrer auf der A9 bei Spielfeld. Ein Lkw-Lenker machte die Beamten der Grenzkontrollstelle auf den 53-jährigen Slowenen aufmerksam, der bei starkem Verkehrsaufkommen auf der falschen Fahrbahn Richtung Slowenien unterwegs war.

Kurz vor der Grenze hielt er an und versuchte seinen Pkw zu wenden. Dabei wurde er von der Polizei gestoppt und einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Der Mann verhielt sich im Zuge derer unkooperativ und verweigerte die Herausgabe seiner Dokumente. Zudem versuchte er, einem Polizisten die Dienstwaffe zu entwenden, woraufhin die Festnahme erfolgte. Ein anschließender Alkoholtest ergab eine schwere Alkoholisierung von mehr als zwei Promille, die auch eine Einvernahme unmöglich machte.

Mehrere Anzeigen

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Slowene ohne Führerschein unterwegs war, da ihm dieser schon zuvor in Slowenien abgenommen wurde. Bei der heutigen Einvernahme gab er an, nach einer Geburtstagsfeier in Richtung seiner Arbeitsstelle im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag gefahren zu sein. Aus unerklärlichen Gründen sei er aber bei Vogau/Straß von der Autobahn abgefahren und kurz darauf über dieselbe Anfahrt in falscher Richtung wieder aufgefahren.

Der Mann zeigte sich zu seiner Geisterfahrt geständig, war hinsichtlich des Widerstands jedoch nicht einsichtig. Er wird wegen Widerstands gegen die Staatsgewalt sowie einer Reihe anderer Delikte angezeigt.