Dieser Hinweis war „echt dufte“: Montagnachmittag nahm ein Passant in Haselsdorf-Tobelbad (Bezirk Graz-Umgebung) starken Marihuana-Geruch wahr und verständigte daraufhin die Polizei. Beim Einsatz konnten die Beamten dann in der Nähe in der Wohnung eines Paares tatsächlich fündig werden - sie stellten mehrere Cannabis-Pflänzchen sicher.

Die Landespolizeidirektion bestätigt auf Anfrage der Kleinen Zeitung den Einsatz: „Es ist korrekt, dass die Kollegen bei der polizeilichen Nachschau Erfolg hatten“, so Kontrollinspektor Heimo Kohlbacher. Details zu den Verdächtigen und den Mengen wolle man aber aus ermittlungstaktischen Gründen noch nicht nennen, „die Erhebungen laufen weiter“.