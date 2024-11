Zu einem Verkehrsunfall ausrücken musste am Samstag die Freiwillige Feuerwehr Wagnitz in Graz-Umgebung. An einer Kreuzung waren aus noch unbekannter Ursache zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Die Feuerwehr rückte mit drei Fahrzeugen aus, auch die Polizei und die Rettung waren vor Ort, die Fahrzeuginsassen konnten ihre Autos selbstständig verlassen. An den Autos entstand schwerer Schaden.

Die Straße musste für die Dauer der Aufräumarbeiten vorübergehend gesperrt werden, ein Abschleppunternehmen entfernte die Unfallfahrzeuge von der Fahrbahn. Nach kurzer Zeit konnte die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.