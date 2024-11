Am 1. November begeht die katholische Kirche das Hochfest Allerheiligen. Sie will damit jener Menschen gedenken, die ein besonderes Vorbild im Glauben waren – und dafür heiliggesprochen wurden, aber auch jener, „um deren Heiligkeit niemand weiß als Gott.“ Die evangelische Kirche gedenkt ebenso jener Menschen, die ein vorbildliches Leben geführt haben, die Orthodoxie feiert das Fest am ersten Sonntag nach Pfingsten. Theologisch betrachtet steht das Totengedenken erst am morgigen Allerseelentag im Mittelpunkt.