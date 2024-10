In der herbstlichen Dämmerung suchen sich Igel ihren Weg durch die heimischen Gärten, auf der Jagd nach Insekten, um für den Winterschlaf gewappnet zu sein. Leicht haben es die stacheligen Tiere in der Steiermark nicht. Mit jedem Jahr dezimieren sich nicht nur ihr Lebensraum, sondern auch ihre Nahrungsquellen, wie Biologin und Tierpflegerin Anna Gmeiner vom Verein „Kleine Wildtiere in großer Not“ weiß. „Die Verbauung führt zu einem fortschreitenden Lebensraumverlust der Tiere. Pestizide, die in der Landwirtschaft eingesetzt werden, haben ein Insektensterben zur Folge, wodurch die Tiere auch weniger Nahrung finden und inzwischen gefährdet sind.“