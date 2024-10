Der tragische Todessturz eines prominenten Grazer Rechtsanwaltes beschäftigte am Montagvormittag das Straflandesgericht Graz – und wird das noch einige Zeit länger tun. Am 23. August des Vorjahres stürzte der Anwalt, Immobilienentwickler und frühere Fußballfunktionär beim Besuch im Haus eines befreundeten Ehepaars im Copacabana-Freizeitareal in Kalsdorf drei Meter in die Tiefe auf eine Metalltreppe. Der Anwalt, der selbst ein Haus am See besaß, hatte seine Nachbarn im Tretboot besucht und dürfte – aus welchem Grund auch immer – gegen den provisorischen Bauzaun gestürzt sein, der sein Gewicht nicht halten konnte.