Der tragische Unfall passierte am 23. August 2023: Ein bekannter Grazer Anwalt stürzte beim Badesee Copacabana von einer Terrasse rund drei Meter in die Tiefe. Das Baustellengitter (“Bauzaun“) habe plötzlich nachgegeben, als sich das spätere Opfer dagegen lehnte. Der Rechtsanwalt landete dann derart unglücklich auf der darunter liegenden Metallstiege, die in den See führt, dass er Tage später im LKH an den Folgen der Verletzungen verstarb.