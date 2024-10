Den Nationalfeiertag nutzten hunderte Steirerinnen und Steirer um die Grazer Burg, den Sitz der steirischen Landesregierung zu besichtigen. Landeshauptmann Christopher Drexler führte durch sein Büro, das Regierungssitzungszimmer und den „Weißen Saal“. 600 Besucher waren es in Summe. „Ich freue mich, dass so viele Steirerinnen und Steirer die Einladung zu unserem Tag der offenen Tür angenommen haben“, so der Landeshauptmann.