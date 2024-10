Wie man steirische Volkskultur mit pädagogischen Mitteln an die nachfolgenden Generationen weitergibt, damit sie lebendig erhalten bleibt – das hat der erste Volkskultur-Hochschullehrgang zum Ziel. Er wurde im Oktober auf der Privaten Pädagogischen Hochschule Augustinum in Graz gestartet. „Damit ist er einzigartig in Österreich“, wie Lehrgangsleiter Didi Bresnig erklärt.