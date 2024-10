Riesige Stadien und zigtausende Fans, die Jubelgesänge anstimmen, werden mit Fußball-Europameisterschaften verbunden. Es muss allerdings nicht immer das Olympiastadion in Berlin sein, auch der Sportpark im steirischen Lannach eignet sich für EM-Atmosphäre. Denn auf dem grünen Rasen der Gemeinde trafen am Mittwoch die Fußball-Damennationalmannschaften der Polizei aus Österreich und der Schweiz aufeinander, um sich einen Startplatz bei der ESPU, der Europäischen Polizeimeisterschaft im Fußball, zu ergattern. Für die Siegerinnen geht es 2025 dann nach Lohne in Deutschland.