Ein versuchter Raub soll sich in der Nacht auf Sonntag bei einer Veranstaltung in Rohrbach an der Lafnitz ereignet haben. Dabei soll ein 16-Jähriger mit vorgehaltenem Messer zwei Jugendliche bedroht und Geld gefordert haben. Der Verdächtige wurde ausgeforscht und angezeigt.

Der Vorfall wurde gegen Mitternacht von den beiden mutmaßlichen Opfern (15 und 16 Jahre alt) beim Sicherheitspersonal des Veranstalters sowie der Polizei angezeigt. Bei der unmittelbar eingeleiteten Ersterhebung kam zum Vorschein, dass der Verdächtige laut den Angaben der beiden Opfer unter Vorhalt eines Messers Geld gefordert hätte. Zu einer Geldübergabe kam es aber definitiv nicht. Die Polizisten stellten beim Verdächtigen tatsächlich ein Springmesser sowie einen Schlagring sicher.

Anzeige auf freiem Fuß

Die Beamten nahmen den Jugendlichen zur Klärung des Sachverhaltes vorübergehend fest. Kriminalisten der Polizeiinspektion Hartberg führten im Laufe des Sonntags die Vernehmung des Jugendlichen durch. Dabei zeigte sich der Jugendliche zum Vorwurf des versuchten Raubes nicht geständig.