Die Krankenstandszahlen in der Steiermark steigen weiter: Wie die Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) mitteilte, waren in der Kalenderwoche 41 in der Steiermark 41.143 Menschen im Krankenstand. Der Großteil davon, nämlich 13.192 Steirerinnen und Steirer waren mit einem grippalen Infekt zu Hause, 2284 waren an Covid-19 erkrankt. Immerhin bereits 100 Fälle von Influenza registrierte die ÖGK bereits in der Steiermark. „Mit weiterer Zunahme der Krankenstandszahlen steigt die Gefahr an Influenza oder Covid-19 zu erkranken“, warnt deshalb auch der Chefarzt der ÖGK, Andreas Krauter. Der Arzt appelliert daher besonders an Menschen, die zu Risikogruppen gehören, die kostenlosen Schutzimpfungen gegen Influenza und Covid-19 in Anspruch zu nehmen.