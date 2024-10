Heute, Dienstag, urteilt eine Jury in Bad Gleichenberg wieder über das Steirische Kürbiskernöl. Wie jedes Jahr wird das grüne Gold der steirischen Produzenten verkostet – und ein Sieger gekürt. Die Landwirtschaftskammer, die den Bewerb „Kürbiskern-Championat“ veranstaltet, kredenzt zum Kürbiskernöl stilecht Schwarzbrot. Am Rande des Bewerbs ist es in der Vergangenheit durchaus schon zu Diskussionen über die Verwendung des kulinarischen Aushängeschildes der Steiermark gekommen. Kürbiskernöl als Salatdressing – da scheint man sich einig.