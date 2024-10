Staatsanwalt Hansjörg Bacher hat dem beschuldigten Ex-Fußballer (30) zwei Tritte vorgeworfen, einer davon ist für das Opfer (54) tödlich gewesen: „Als das Opfer zu Boden ging, lief der Angeklagte auf ihn zu und versetzte ihm mit voller Wucht einen zweiten Tritt in den Oberkörper. Er war Fußballer und kann große Wucht in so einen Tritt legen.“