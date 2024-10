Zahlreiche Zeugen beschrieben den Angeklagten als „eifersüchtig und aufbrausend“, zudem als „aggressiven Fußball-Hooligan“. Am Montag saß der 29-Jährige am Grazer Straflandesgericht - angeklagt wegen Mordes und versuchter schwerer Körperverletzung. Er soll am 27. Jänner einem Mann vor einem Lokal so heftige Fußtritte versetzt haben, dass dieser noch am Tatort an den Folgen starb. Zuvor soll der Grazer in dem Café noch einen anderen Mann durch einen Kopfstoß verletzt haben. Der Beschuldigte - ein gerichtlich bislang unbescholtener Ex-Fußballer - fühlte sich nur teilweise schuldig: „Ich bin seit neun Monaten in Haft. Glauben Sie mir, ich wollte ihn nicht töten und frage mich jede Nacht, wie er sterben konnte“,