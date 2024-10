Tag drei am Sonntag im obersteirischen Niederwölz beim diesjährigen traditionellen, insgesamt nunmehrigen 488. „Maxlaunmarkt“. Während am Samstag die Eröffnung der Leistungsschau von über 300 Ausstellern am Maxlaunmarkt gefeiert wurde, wurde am Sonntag die Tradition des Austragens der Freyung durch Daniel Reinmueller mit Verlesung der Urkunde zur Verleihung des Marktrechtes von 1536 durch Walter Horn gefeiert. Niederwölz Bürgermeister Albert Brunner und Landtagspräsidentin Manuela Khom verkündeten anschließend „der Maxlaunmarkt ist eröffnet“.