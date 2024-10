388 aktive Musikvereine gibt es in der Steiermark – und in selbigen musizieren über 9.000 junge Menschen bis zum 30. Lebensjahr. „Musizieren ist fühlen und spüren und gemeinsam gestalten“, sagt Sabrina Csrnko, Landesjugendreferentin des Steirischen Blasmusikverbandes. Praktisch jeder Verein hat auch einen Jugendreferenten, der sich um die nächste Generation der Musizierenden bemüht, Vereinsschnuppertage schon für die Jüngsten ab dem Kindergarten- oder Volksschulalter organisiert und die Probenarbeit vorstellt. Bis hin zu Mini-Uniformen für den Nachwuchs reicht die Bandbreite des Engagements in der Jugendarbeit.