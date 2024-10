Gefühlt sind sie überall: Sie sitzen an Hauswänden und auf Fensterscheiben, tauchen plötzlich unter dem Sofa, an der Schlafzimmerdecke oder in der Obstschüssel in der Küche auf. Die sogenannten Stinkwanzen, die eigentlich marmorierte Baumwanze heißen, dringen gerade in unsere Wohnräume vor – und das aus gutem Grund: „Sobald die Temperaturen fallen, beginnen die Baumwanzen wärmere Orte aufzusuchen“, erklärt Manfred Hartbauer, Biologe an der Uni Graz. Dabei nutzen sie alles, was Schutz bietet: Wohnräume, Dachspalten, Fensterritzen.