Viele Sonnentage haben in der Steiermark für eine frühe Weinernte und eine hohe Qualität der Trauben gesorgt: „Wir hatten in der Steiermark im Jahr 2024 so schöne Trauben auf den Stöcken wie zuletzt im Jahr 2011“, berichtet Stefan Potzinger, Obmann der Wein Steiermark. „Die Ernte in der Steiermark fand um rund zwei Wochen früher statt als gewohnt.“ Zwar sei die Weinernte heuer eher klein ausgefallen, die Menge liege etwa auf dem Niveau der Ernte 2023. Aber die Qualität sei sehr gut. „Der herrliche Sommer mit ausreichend Feuchtigkeit hat prächtige Trauben heranreifen lassen“, sagt auch Werner Luttenberger, Geschäftsführer der Wein Steiermark.