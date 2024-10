Schülerinnen und Schüler sind bereits vor knapp einem Monat auf die Schulbank zurückgekehrt, seit letzter Woche füllen sich auch wieder die Lehrsäle an den österreichischen Universitäten und Fachhochschulen. Im Verlauf des Semesters ist es kein seltener Anblick, dass sich die Zahl der Anwesenden in Vorlesungen exponentiell dezimiert, doch auch statistisch wird es an den österreichischen akademischen Bildungseinrichtungen leerer. Vor zehn Jahren gab es laut Statistik Austria noch 411.000 Studierende, der im Mai 2024 veröffentlichte Bildungsbericht für das Jahr 2022/23 zeigt nun einen Rückgang der Studierendenzahl. 393.000 junge Menschen studierten 2022/23 in Österreich, 18.000 weniger als noch vor einem Jahrzehnt.