In der Nacht auf Montag wurde die Polizei um 2.50 Uhr in die Gemeinde Wildon im Bezirk Leibnitz gerufen. Ein Diebstahlopfer hatte mittels GPS-Tracking sein gestohlenes E-Bike geortet. Die Polizei fand an genannter Stelle einen moldawischen Kleinbus vor und durchsuchte diesen. Tatsächlich fand sich darin das E-Bike, bei welchem das Schloss aufgebrochen war, wieder. Die örtliche Polizeistreife nahm die beiden 23-jährigen moldawischen Staatsangehörigen fest.