Am Freitagabend wurde die Seifenfabrik in Graz zur Bühne für WIKI und seine 1500 Angestellten. Rund 800 Gäste feierten den 70. Geburtstag des Unternehmens. Mit 265 Standorten ist WIKI der größte private Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Steiermark. „WIKI ist zweifelsohne einer der wichtigsten Träger in der Steiermark, die Kinderbildung und -betreuung ist für den Wirtschafts- und Industriestandort von ganz besonderer Bedeutung, weil wir überall dort, wo ein Bedarf ist, einen Platz schaffen möchten“, unterstrich Bildungslandesrat Werner Amon. Denn derzeit gebe es für die Drei- bis Sechsjährigen zwar mehr Plätze als Kinder, allerdings seien die nicht immer dort, wo die Kinder sind.