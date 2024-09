Wiki erhält Ehrung zum 70er, Herausforderungen bleiben nicht aus

Wiki, größter privater Träger von Kinderbetreuungseinrichtungen in der Steiermark, feiert 70 Jahre. Am Freitag wird mit 800 Gästen in Graz gefeiert. Der Verein bekommt das Landeswappen. Ein Blick zurück zu den Anfängen und auf die Herausforderungen der Branche.