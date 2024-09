Vom Fix-und-Foxi-Heftel zum wohl produktivsten Sachbuch- und Fachbuchautor Österreichs: Das ist die bemerkenswerte Karriere des Grazer Astronomieprofessors Arnold Hanslmeier, der jetzt emeritiert, also in Pension geht. Doch das ist natürlich keineswegs so, wie er bei einer Festveranstaltung verrät, die ihm zu Ehren im Grazer Meerscheinschlösschen gegeben wurde. Kollegen, Wegbegleiter und Angehörige trafen sich, um Hanslmeier zu würdigen. Überraschend trat auch Bürgermeisterin Elke Kahr auf und überreichte ihm das Goldene Ehrenzeichen der Stadt Graz, das ihm vom Gemeinderat verliehen wurde. Sie sei fasziniert gewesen von dem Astronomen, der den Grazer Gemeinderäten und anderen Interessierten immer wieder gern den Himmel erklärt.