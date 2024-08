Es war kein Tag wie jeder andere, jener Mittwoch, der 11. August 1999, genau vor 25 Jahren. Über Österreich war ein Himmelsereignis zu sehen, das man an einem Ort allerhöchstens einmal im Leben sehen kann. Eine totale Sonnenfinsternis, die „SoFi 1999“, wie sie bald genannt wurde. Praktisch das ganze Land stand still, besonders in jenem schmalen Streifen von Salzburg über Oberösterreich, die Steiermark bis hin ins Burgenland, wobei die Sonne jeweils für zwei Minuten total hinter dem Mond verschwand.