Um 5:23 Uhr ging Sonntagfrüh in der Landesleitzentrale der steirischen Feuerwehren ein Notruf ein. Ein PKW war außer Kontrolle geraten und mehrfach gegen die Tunnelwand des Schartnerkogeltunnels auf der A9, Pyhrnautobahn, in der Nähe von Deutschfeistritz kollidiert. Erst in einer Pannenbucht blieb das verunfallte Fahrzeug liegen. Der Lenker war zuvor in Fahrtrichtung Spielfeld unterwegs. In dem Auto befanden sich mehrere Personen.

Unfallursache noch unklar

Warum der PKW gegen die Tunnelwand krachte, ist bisher noch unklar. Mehrere Personen wurden verletzt und vom Roten Kreuz behandelt. Die Feuerwehren Übelbach/Markt und Deutschfeistritz standen mit 17 Personen im Einsatz. Neben der Sicherung der Unfallstelle verrichteten sie auch notwendige Ölbindearbeiten.