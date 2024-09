Wieder ein Brand in der Nacht mitten in Graz: Freitagabend gegen 22:30 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Feuerwehr ein. Gemeldet wurde ein Brand im Erdgeschoss eines Mehrparteienwohnhauses. Als die Berufsfeuerwehr Graz am Einsatzort in Liebenau eintraf, stand der Müllraum in Vollbrand, dichter Rauch hatte sich gebildet. Dieser breitete sich auch in Richtung der Gänge sowie der darüberliegenden Wohnungen aus. Mehrere Passanten versuchten zudem, dem Brand mit Handfeuerlöschern Herr zu werden.