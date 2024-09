Ein 19-jähriger Grazer war laut Polizei gegen 1.15 Uhr Sonntagfrüh betrunken am Steuer unterwegs. Er wollte in die Kärntnerstraße einbiegen, als zeitgleich eine 17-Jährige mit ihrem Beifahrer (18) auf der Kärntnerstraße stadtauswärts fuhr und ebenfalls die Kreuzung überqueren wollte. Die 17-Jährige stieß mit der Front ihres PKW gegen die linke Hintertür des Fahrzeuges, mit dem der 19-Jährige unterwegs war. Dieser konnte laut Polizei nicht mehr sagen, in welche Richtung er überhaupt fahren wollte. Ein Test ergab eine schwere Alkoholisierung.

Die 17-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Ihr Beifahrer wurde unbestimmten Grades verletzt und in das UKH Graz gebracht. Der 19-Jährige war nicht nur alkoholisiert unterwegs, sondern hatte auch keine Lenkberechtigung. Die Person, auf die das Auto zugelassen war, wusste außerdem nicht, dass der 19-Jährige damit gefahren war. Der 19-Jährige wurde angezeigt. Bei beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.